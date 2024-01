Milan Club Marigliano per il sociale: donati cibo, vestiti ed altro materiale ai più bisognosi

Il Milan Club Marigliano ha un grande cuore, ma non solo sugli spalti. Domenica 28 Gennaio, infatti, una delegazione di suoi soci, capeggiata dal presidente Luigi Porciello, si è recata al Palazzo Ducale di Marigliano per consegnare alle Figlie della Carità , a Suora superiore Adele e all’associazione di Volontariato Vincenziano Ispirato a San Vincenzo de Paoli con sede al Castello Ducale di Marigliano, il ricavato di una raccolta di beneficenza svolta all’interno del Club stesso.

Nello specifico, il presidente Porciello ha racimolato denaro, vestiti per bambini, giocattoli, cibo, prodotti per l’igiene intima e per la casa, grazie ai quali donerà un sorriso alle persone più bisognose del territorio.

Quest’attività testimonia nuovamente la spiccata vocazione sociale del Milan Club Marigliano, che, tramite la promozione di iniziative sociali e la costante collaborazione con varie associazioni di volontariato locali, non esita a scendere in campo per aiutare chi è più in difficoltà.