Blitz nei condomini, sequestrate due autorimesse da un milione di euro

Marigliano – Nella giornata di sabato sequestrate dalla polizia locale di Marigliano due autorimesse all interno di condomini prive rispettivamente dei collaudi e delle autorizzazione antincendio

Le autorimesse erano rispettivamente di 80 box auto e 53 box auto.

Valore del sequestro degli immobili superiori al milione di euro

“Con questa operazione di iniziativa – dichiara il comandante Nacar – mettiamo fine a trenta anni di abusi ed ancora una volta ribadiamo la presenza della polizia locale sul territorio.

Sono attività di rilievo che comunque ci hanno consentito per il loro valore economico di dare sostegno alle famiglie in modo da trovare anche soluzioni di risposta all abuso conclamato”.