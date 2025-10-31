Marigliano, tre veicoli rubati e con targhe false: violati i sigilli dopo il sequestro

Marigliano – Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Marigliano, che continua a colpire duramente il fenomeno della ricettazione di veicoli e delle occupazioni abusive di suolo.

Durante un’operazione di controllo, una pattuglia ha individuato tre veicoli parcheggiati in un’area già acquisita al patrimonio comunale. Gli agenti, insospettiti dalla loro presenza, hanno avviato una verifica approfondita: tutti e tre i mezzi presentavano il numero di telaio abraso e targhe false. Gli accertamenti successivi hanno consentito di risalire al presunto autore delle condotte illecite, mentre l’intera area è stata posta sotto sequestro insieme ai veicoli, ritenuti oggetto di ricettazione.

Il giorno successivo, però, gli agenti hanno scoperto che i sigilli apposti erano stati violati. I veicoli sequestrati erano stati spostati sulla strada, ostruendo una via di ingresso. Un gesto che non solo rappresenta un’ulteriore violazione della legge, ma denota la volontà di sfidare apertamente l’azione delle forze dell’ordine.

Immediatamente, la Polizia Locale è intervenuta per rimuovere nuovamente i mezzi, che questa volta sono stati affidati a una depositeria giudiziaria, mettendo fine alla possibilità di ulteriori manomissioni. Anche per la violazione dei sigilli è stato individuato lo stesso soggetto già indagato il giorno precedente.

«Non arretriamo di fronte a questi fenomeni — ha dichiarato il Comandante Nacar — anzi, innalzeremo l’asticella dei controlli per tutelare la legalità e il decoro urbano».

Un’operazione che conferma la determinazione del Corpo di Polizia Locale di Marigliano nel contrastare comportamenti illegali che minano la sicurezza e il rispetto delle regole sul territorio.