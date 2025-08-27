Marigliano: piano di assunzioni per Polizia Locale e Comune

Rafforzare la sicurezza e migliorare i servizi: è l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Bocchino che ha predisposto un piano di assunzioni per migliorare l’efficienza della macchina comunale.

Il primo passo riguarda la Polizia Locale: a settembre entreranno in servizio tre agenti a tempo indeterminato, mentre da ottobre è prevista l’assunzione di sei agenti a tempo parziale e determinato. L’assessore alla Polizia Locale Antonio Allocca ha ribadito “l’impegno dell’amministrazione comunale per garantire maggiore sicurezza sul territorio e una presenza più capillare a servizio della comunità”.

In pieno agosto, al comandante della Polizia Locale, Emiliano Nacar, è stato affidato il settore “Personale” con il compito di concretizzare la programmazione del PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Sempre a settembre entreranno in servizio anche due istruttori amministrativi e due istruttori tecnici. Sono inoltre in corso procedure accelerate per l’assunzione di un messo comunale, tre giardinieri e ulteriori figure amministrative. A completare il quadro, è in partenza un bando di mobilità per il reclutamento di due assistenti sociali, più uno part-time, oltre che di uno psicologo, profili fondamentali per il potenziamento dei servizi alla persona.