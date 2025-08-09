Marigliano, per la festa patronale di settembre uno spettacolo dedicato ai talenti locali

Il sindaco Gaetano Bocchino: “Valorizziamo i nostri artisti e le vocazioni di tutti”

“La festa patronale è un momento che unisce la nostra comunità, rafforza il sentimento di appartenenza e mette in luce le migliori energie del territorio. Con l’iniziativa messa in campo puntiamo ad offrire ai nostri artisti l’occasione di esprimersi e nello stesso tempo testimoniamo la voglia di valorizzare i talenti locali che vanno sostenuti ed incoraggiati”: così il sindaco di Marigliano Gaetano Bocchino che rende nota la pubblicazione dell’avviso per raccogliere manifestazioni di disponibilità da parte di artisti locali interessati a partecipare alla serata musicale in programma il 6 settembre 2025, in occasione delle celebrazioni per la festa patronale.

“È un gesto – spiega il primo cittadino – pienamente in linea con la visione dell’amministrazione comunale: promuovere la condivisione degli obiettivi, favorire la partecipazione collettiva e percorrere insieme la strada verso un futuro a dimensione di cittadino. Confidiamo nella generosità degli artisti di casa nostra che vorranno mettersi a disposizione dell’intera città”