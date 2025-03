Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

MARIGLIANO. NUOVO SPORTELLO SUNIA.

Presso il circolo cittadino del Partito Democratico apre un punto di ascolto e di assistenza per inquilini e assegnatari dell’edilizia pubblica.

Il Partito Democratico di Marigliano, rinnovando la sua funzione di ascolto dei bisogni del cittadino e cercando di rispondere ed offrire soluzioni al problema dell’emergenza abitativa ha deciso di aprire le sue porte allo sportello SUNIA qui a Marigliano.

Il Sunia è la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica. Ha per scopo il riconoscimento del diritto alla casa per ogni cittadino a condizioni compatibili con le esigenze delle famiglie per favorire la mobilità e la soluzione del bisogno alloggiativo. Nella sua piattaforma persegue l’obiettivo della sicurezza degli alloggi e degli edifici e della qualità dell’abitare in un contesto urbano adeguato. Presente in tutte le province del territorio nazionale con sedi provinciali e coordinamenti regionali, apre ora anche a Marigliano.

L’inaugurazione si terrà venerdì prossimo 7 Marzo alle ore 17:00, nella nuova sede del circolo PD Marigliano di Via Montevergine 6. Alla presenza del Segretario regionale SUNIA Campania Avv. Antonio Giordano, del responsabile dello sportello SUNIA Napoli Sabatino Savelli, dei responsabili Edilizia Privata ed ERP SUNIA Napoli Vincenzo D’Isanto e Danilo Perillo e di Giovanni Reminidella CGIL Marigliano si discuterà di politiche della casa, canone concordato ed agevolazioni fiscali per inquilini e proprietari. Si estende l’invito a tutta la cittadinanza.

Antonio Sullo