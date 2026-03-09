Marigliano, lotta all’abusivismo al mercato del lunedì: sequestri e sanzioni da 5mila euro

Proseguono le operazioni di contrasto all’abusivismo commerciale nell’area del mercato settimanale del lunedì a Marigliano. Nella mattinata di oggi la Polizia Locale è intervenuta con un nuovo servizio mirato per porre fine a una situazione di illegalità che, secondo quanto spiegato dal comando, si trascinava da anni.

L’operazione rientra in un piano più ampio avviato dall’amministrazione e dagli uffici comunali per ripristinare il rispetto delle regole nell’area mercatale, dove alcuni commercianti continuavano a svolgere attività nonostante la revoca dei posteggi disposta negli anni scorsi.

Nel corso dei controlli effettuati questa mattina dagli agenti della Polizia Locale è stato sanzionato un commerciante che risultava privo di autorizzazione valida. L’uomo, infatti, aveva il posteggio revocato già dal 2024 ma, nonostante il provvedimento amministrativo, continuava a occupare lo spazio e a vendere merce all’interno del mercato.

Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro della merce in vendita, circa 8 chilogrammi di prodotti, e alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di circa 5.000 euro.

Dal comando della Polizia Locale spiegano che l’operazione rappresenta solo uno dei primi passi di un’attività di controllo destinata a proseguire anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di riportare piena legalità nell’area mercatale.

“Venditori regolari e cittadini chiedono il rispetto delle regole – fanno sapere dal comando – e gli uffici stanno lavorando con determinazione proprio in questa direzione”.

L’intervento di oggi si inserisce infatti in un percorso che punta a cancellare una situazione irregolare che, secondo gli uffici comunali, si trascinava da decenni.

L’operazione è stata significativamente ribattezzata “La legalità non è un optional”, un messaggio chiaro con cui l’amministrazione intende ribadire che il mercato deve tornare a essere uno spazio regolato, dove tutti gli operatori lavorano nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste.