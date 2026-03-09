lunedì, Marzo 9, 2026
17.5 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
195

Marigliano, lotta all’abusivismo al mercato del lunedì: sequestri e sanzioni da 5mila euro

Redazione1
di Redazione1

Proseguono le operazioni di contrasto all’abusivismo commerciale nell’area del mercato settimanale del lunedì a Marigliano. Nella mattinata di oggi la Polizia Locale è intervenuta con un nuovo servizio mirato per porre fine a una situazione di illegalità che, secondo quanto spiegato dal comando, si trascinava da anni.

L’operazione rientra in un piano più ampio avviato dall’amministrazione e dagli uffici comunali per ripristinare il rispetto delle regole nell’area mercatale, dove alcuni commercianti continuavano a svolgere attività nonostante la revoca dei posteggi disposta negli anni scorsi.

Nel corso dei controlli effettuati questa mattina dagli agenti della Polizia Locale è stato sanzionato un commerciante che risultava privo di autorizzazione valida. L’uomo, infatti, aveva il posteggio revocato già dal 2024 ma, nonostante il provvedimento amministrativo, continuava a occupare lo spazio e a vendere merce all’interno del mercato.

Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro della merce in vendita, circa 8 chilogrammi di prodotti, e alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di circa 5.000 euro.

Dal comando della Polizia Locale spiegano che l’operazione rappresenta solo uno dei primi passi di un’attività di controllo destinata a proseguire anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di riportare piena legalità nell’area mercatale.

“Venditori regolari e cittadini chiedono il rispetto delle regole – fanno sapere dal comando – e gli uffici stanno lavorando con determinazione proprio in questa direzione”.

L’intervento di oggi si inserisce infatti in un percorso che punta a cancellare una situazione irregolare che, secondo gli uffici comunali, si trascinava da decenni.

L’operazione è stata significativamente ribattezzata “La legalità non è un optional”, un messaggio chiaro con cui l’amministrazione intende ribadire che il mercato deve tornare a essere uno spazio regolato, dove tutti gli operatori lavorano nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

PERstradaPERcaso

PERstradaPERcaso, L’alice che sfidò il destino…

0
Una mattina davanti al mercato ittico di Napoli diventa...
Cronaca

Falsi certificati per migranti assunti fittiziamente, 18 arresti: in cella dipendente dell’Ispettorato e imprenditori

0
Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha proceduto...
Cronaca

San Gennaro Vesuviano, altro che 8 marzo: figlio con una spranga tenta di sfondare la porta della madre

0
Momenti di paura a San Gennaro Vesuviano, dove un...
Avvenimenti

Somma Vesuviana. E’ morto Mimmo Auriemma, figlio del poeta vesuviano Gino Auriemma

0
E' venuto a mancare Mimmo Auriemma, figlio del poeta...
Il tempo di un caffè

Somma Vesuviana, quello che non è stato fatto…

0
Tra pubblici (pochi) e privati (tantissimi) incontri politici per...

Argomenti

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Falsi certificati per migranti assunti fittiziamente, 18 arresti: in cella dipendente dell’Ispettorato e imprenditori
Articolo successivo
PERstradaPERcaso, L’alice che sfidò il destino…
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996