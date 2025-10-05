Marigliano apre le porte agli studenti, tirocini formativi in municipio

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Marigliano ha stipulato due convenzioni con l’Università degli Studi Federico II di Napoli e con l’Università degli Studi di Salerno, finalizzate allo svolgimento di tirocini formativi presso l’Ente. Le convenzioni hanno durata triennale e sono rinnovabili alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà da parte delle istituzioni coinvolte.

“Lo scopo di questa iniziativa – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili Luigi Amato – è quello di favorire la cooperazione tra pubblica amministrazione e mondo della formazione, e di consentire a giovani studenti di fare esperienze che agevolino le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

“Con piacere – aggiunge il Sindaco Gaetano Bocchino – l’Amministrazione si apre ad ospitare gli studenti interessati allo svolgimento dei tirocini curriculari previsti dagli ordinamenti universitari, anche con lo specifico intento di far conoscere da dentro le attività svolte dal Comune ed i servizi offerti. Siamo appena partiti ed abbiamo già una tirocinante nel campo della cybersicurezza”.

Gli studenti delle due Università firmatarie possono attivare i tirocini rivolgendosi direttamente ai referenti dei loro corsi di laurea oppure, se necessario, al responsabile del Settore I del Comune.

L’Amministrazione esplorerà intanto la possibilità di estendere le convenzioni anche ad altre Università, per ampliare le opportunità di formazione e collaborazione.