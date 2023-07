Marigliano, ancora gravi le condizioni della giovane investita da un furgone

Marigliano. La comunità cittadina prega per Alessia, la ventitreenne investita da un furgone in via 11 Settembre sulla Variante 7 Bis.

Ancora gravi le condizioni di Alessia Basile, la ragazza di 23 anni originaria di Faibano che ieri mattina è stata investita da un furgone Fiat Iveco mentre presumibilmente stava facendo jogging sulla Variante 7 Bis. Si tratta di una strada molto trafficata e spesso percorsa da mezzi pesanti. Il conducente del veicolo, non si sarebbe accorto della presenza della giovane runner ai margini della carreggiata. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30. L’uomo ha immediatamente cercato di soccorrere la ragazza avvertendo il 118 e ha chiamato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castello di Cisterna agli ordini del maggiore Pietro Barrel e i carabinieri della stazione di Marigliano, agli ordini del comandante Raffaele Passaro, che hanno subito avviato le indagini per stabilire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e determinare eventuali responsabilità. Il furgone è stato posto sotto sequestro. La giovane invece è stata trasportata in un primo momento dai sanitari del 118 all’ospedale di Nola in codice rosso, dove è stata ricoverata in prognosi riservata e ha ricevuto le prime cure. Le sue condizioni si sono dimostrate fin da subito critiche. Per questo, a causa delle numerose ferite riportate, la donna è stata trasferita successivamente all’ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverata ancora in gravi condizioni e in prognosi riservata. L’intera comunità di Marigliano sta vivendo ore di apprensione per Alessia e si stringe in una preghiera unanime per lei e per la sua famiglia.