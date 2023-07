Pomigliano, litigio finisce in sparatoria: anziana colpita da un proiettile vagante

Ieri sera a Pomigliano una donna è stata ferita da un proiettile vagante mentre era in strada.

Una donna di 77 anni ieri era in strada a Pomigliano, precisamente in via Campana, quando si è ritrovata dinanzi ad un litigio tra due persone terminato in una sparatoria.

Al momento dello sparo, la donna era poco distante dai due e dopo un pericoloso rimbalzo, un frammento del proiettile l’ha improvvisamente colpita. Tanta paura e sgomento per la signora e per i residenti della zona che hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine. All’arrivo dei Carabinieri, però, le due persone ancora ignote erano già scappate lasciando la pistola (una calibro 38) per strada.

Fortunatamente la 77enne ha riportato una ferita superficiale: medicata dai sanitari del 118 sul luogo, non è stato necessario trasferirla in ospedale. Ora le forze dell’ordine, dopo aver sequestrato l’arma per effettuare accertamenti balistici, sono alla ricerca di queste due persone apparentemente sparite nel nulla.