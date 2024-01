Manita Casalnuovo, 5 sberle al Licata

Il Real Casalnuovo annichilisce il Licata imponendosi per 5-0 allo stadio Iorio, ancora una volta fortino inviolabile per la squadra di mister Esposito. Un risultato pesante che punisce i siciliani mai in partita. Subito scatenato Piga che manda in tilt la retroguardia del Licata e si va a prendere una punizione da posizione interessante dalla sinistra ma il tiro di Bonavita viene respinto dalla barriera.

Al settimo minuto stessa posizione ma a destra: a battere questa volta è Reginaldo, respinta incerta di Jalenti e si fionda sulla palla di testa Carnevale che realizza il gol dell’1-0. Al 15’ il primo squillo degli ospiti con Currò che ci prova dalla distanza sugli sviluppi di una punizione. I granata dominano, il Licata prova a farsi vedere ma al 21’ il grande riflesso di Rossi neutralizza in angolo il tentativo di Saito. Al 26’ arriva il raddoppio dei padroni di casa con il gol di capitan Reginaldo su passaggio filtrante dalla destra di Vivacqua. La reazione dei gialloblu è affidata al 29’ a Habkron che non trova lo specchio della porta. Ma il Real dilaga e lo fa al 31’ con Pinna, servito alla perfezione da un ottimo Vivacqua innescato da Pezzi che a tu per tu con il portiere preferisce passare al compagno di reparto che non fallisce per il 3-0. Granata in giornata di grazie e Licata in piena confusione rischia di prendere il quarto gol in chiusura di primo tempo con Pinna che però grazia i siciliani tirando oltre la traversa. I siciliani provano a ridurre le distanze con Rotulo con il tiro al lato sul palo ben protetto da Rossi.

Nel secondo tempo mister Romano prova a dare una scossa ai suoi effettuando ben quattro cambi tra cui quello in porta: al posto di Jalenti subentra Perkons. La ripresa è ancora un monologo del Real e dopo appena trenta secondi Carnevale a tu per tu con Perkons calcia clamorosamente fuori. Ma dopo poco si fa perdonare con un gol che rimarrà nella storia: Pinna lancia Carnevale che si invola sulla destra con una serie di finte si presenta dinanzi l’estremo difensore avversario realizzando il poker granata. Una rete straordinaria che fa letteralmente impazzire lo Iorio. Al 13’ Piga lanciatissimo supera tutti e serve alla perfezione Viavcqua che non trova il tempo giusto per battere Perkons. Fasi di lungo palleggio con il Licata che non ha nessun tipo di reazione. Tra le fila del Real subentra anche Sarno che subito si mette in evidenza prima al 29’ con il bel tacco per Dicorato sulla destra che a sua volta serve Bonavita che va al tiro di poco a lato, poi al 32’ l’assist al bacio per Pinna che chiude il match sul 5-0. Grande vittoria per il Real Casalnuovo che continua a sognare ed emozionare. In piena zona playoff la squadra di mister Esposito può davvero pensare in grande. Si torna di nuovo in campo mercoledì 16 gennaio per il turno infrasettimanale in casa della Gioiese.

REAL CASALNUOVO – LICATA 5-0 (3-0)

REAL CASALNUOVO: Rossi, Piga (33’ st Camorani), Dicorato, Croce, Pinna, Reginaldo (19’ st Sarno), Carnevale (19’ st Bucolo), Sosa, Pezzi, Bonavita (33’ st Buchicchio), Vivacqua (28’ st Ruggiero). A disposizione: Viola, Castellano, Sgambati, Caropreso. Allenatore: Esposito

LICATA CALCIO: Valenti (1’ st Perkons), Pino, Calaiò (1’ st Cappello), Murgia (18’ st Scopelliti), Haberkon, Rotulo, Currò (1’ st Francia), Saito, Orlando (1’ st Garaj), Giannone, Lanza. A disposizione: Minacori, D’Amico, Cipriano, Giuliana. Allenatore: Romano

ARBITRO: Mancini di Pistoia

ASSISTENTI: Guidi di Termoli e Pasqua di Termoli

MARCATORI: 7’pt e 5’ st Carnevale (RC), 26’ pt Reginaldo (RC), 31’ pt Pinna e 32’ st (RC)

NOTE: AMMONITI: Sosa (RC), Reginaldo (RC), Cappello (LC), Buchicchio (RC)