Lutto a Marigliano, Francesco muore a soli 9 anni

Marigliano è in lutto dopo la morte del piccolo Francesco Cerciello, bambino di soli 9 anni.

Il piccolo era ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli già da qualche tempo ed improvvisamente le sue condizioni si sono aggravate. Non c’è stato purtroppo niente da fare per il piccolo angelo di Marigliano che ha lasciato l’intera città sotto shock.

Tantissime le persone che hanno espresso vicinanza ai genitori e alla famiglia del piccolo Francesco, lacrime e dolore anche per i giovanissimi compagni di classe e per tutta la scuola elementare Giancarlo Siani che si è unita al cordoglio.

Commovente anche la dedica del sindaco di Marigliano, Peppe Jossa, che ha mostratola vicinanza dell’intera città in un post su Facebook: “E adesso che sei libero di volare arriva più in alto che puoi e da lassù veglia su mamma Katia e su papà Carmine Cerciello. Asciuga le lacrime dei tuoi compagni di classe del primo circolo didattico Siani e di tutti quelli che hanno il cuore spezzato per la tua scomparsa. Ciao, piccolo grande Francesco”.

I funerali del piccolo Francesco si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 15.30 nella Parrocchia del Sacro Cuore.