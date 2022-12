Sant’Anastasia premia le sue eccellenze sportive

Riconoscimenti dell’amministrazione comunale di Sant’Anastasia alle eccellenze sportive nazionali (sezione giovani) sono stati consegnati questa mattina, nell’aula consiliare di Palazzo Siano, dal sindaco Carmine Esposito e dall’ assessore allo Sport, Cettina Giliberti. Le targhe – premio sono andate ad Asia Coppola, campionessa nazionale di salto all’ostacolo (equitazione), ed a Giuseppe Gesuele, campione Italia unger 15 di Judo.

“Questi ragazzi, che riescono a conciliare studio e sport con risultati eccellenti, meritano l’attenzione e il supporto delle istituzioni” – dice l’assessore Giliberti.

“Asia e Giuseppe sono ragazzi che ci fanno ben sperare nei valori delle giovani generazioni- dice il sindaco Esposito- come ho di recente promesso ad altri giovanissimi che hanno voluto intervistarmi per un giornalino scolastico del territorio, saranno molti i premi a riconoscimento dell’impegno dei giovani che fanno onore alla nostra città, non solo nello sport”.