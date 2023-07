L’Isis Europa di Pomigliano tra le dieci migliori scuole al mondo. Ma le lezioni si svolgono in un condominio

Pomigliano D’Arco. L’Isis Europa entra tra i 10 finalisti del World’s Best School Prizes, uno dei riconoscimenti più ambiti a livello mondiale. Eppure, manca una sede scolastica idonea: “Facciamo lezione in un condominio”.

È a Pomigliano una delle dieci scuole più innovative al mondo. L’Istituto superiore d’istruzione secondaria Europa ha conquistato una posizione nella top ten di istituti scolastici che concorrono al World’s Best School Prizes T4, uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo nel settore dell’istruzione. Saranno cinque i premi per le migliori scuole del mondo, che verranno assegnati per il ruolo fondamentale che svolgono nello sviluppo delle nuove generazioni di studenti e per il loro contributo al miglioramento della comunità in cui operano.

Il premio

La scuola di Pomigliano D’Arco ha ricevuto la nomina per l’alta qualità messa a disposizione della formazione dei giovani, diventando motivo di orgoglio per la città e per tutta la Regione Campania. L’Isis Europa è l’unica scuola italiana ad avere ottenuto un posto nella classifica in cui rientrano le migliori scuole a livello internazionale e che sono candidate a vincere il premio finale di 250mila dollari. Si tratta di un traguardo importante per una scuola che lavora alla formazione degli studenti in un territorio con realtà complesse e con forti problematiche sociali.

Una scuola che punta sull’innovazione

L’Isis Europa è una scuola all’avanguardia a livello didattico. Gli insegnanti che lavorano nell’Istituto superiore adottano approcci sempre più innovativi per la formazione degli studenti che acquisiscono nel loro percorso scolastico le competenze digitali necessarie per avere successo nel mercato del lavoro di oggi. “Avete vinto lo scudetto dell’istruzione”. Queste le parole del Presidente Vincenzo De Luca che ha espresso ai ragazzi dell’Europa la soddisfazione per la prestigiosa candidatura.

Alla ricerca di una scuola vera

Eppure, l’Isis Europa non ha ancora una sede scolastica idonea. Le lezioni si svolgono in un edificio privato, un palazzo che avrebbe dovuto ospitare famiglie e non studenti. Da anni si attende l’assegnazione di una scuola vera, con spazi adatti ad accogliere gli studenti e che possano garantire la loro sicurezza. I ragazzi e i loro docenti sperano che, con il conseguimento di questo importante riconoscimento a livello internazionale, le istituzioni si attivino per risolvere il problema.

