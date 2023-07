Brusciano, stazione nel degrado e malfrequentata. La lettera

Lettera in Redazione firmata da Nunzio Ingiusto:

Cara Direttrice, segnalo alla Tua attenzione lo stato di totale abbandono della stazione della Circumvesuviana di Brusciano (Na)lungo la linea Napoli- Nola-Baiano.

La stazione è stata ristrutturata e inaugurata a gennaio 2020 con investimenti pubblici per agevolare i cittadini all’uso del treno. Per qualche tempo è stata affidata ad una gestione privata. Ora è sporca, incustodita, spesso malfrequentata. I cittadini-viaggiatori sono preoccupati nell’accesso alla stazione. Di notte il sito con il parcheggio annesso, è spesso rifugio di persone sospette. La gestione del sito è di EAV-Circumvesuviana. Gli abitanti della zona circostante, hanno segnalato alle Autorità e ad EAV, furti e schiamazzi e disturbi alle persone. Non si sa se sono collegati alla stazione, ma una gestione più curata ed oculata dell’intera struttura darebbe più tranquillità a tutti. Si attendono interventi urgenti.Intanto i carabinieri proprio nei giorni scorsi hanno rafforzato i servizi di sicurezza e di controllo del territorio.

Grazie.

Nunzio Ingiusto