Lavoro e nuove generazioni: cosa conta davvero quando si sceglie un lavoro

Un’indagine sul rapporto tra giovani e mondo del lavoro rivela che per accettare un impiego contano soprattutto clima positivo, equilibrio vita-lavoro e crescita personale.

Cosa orienta oggi le scelte lavorative delle nuove generazioni? Quali sono i criteri che spingono un giovane a dire sì o no a un’offerta di lavoro? Un’indagine condotta da Excellera Intelligence per Grafton, marchio internazionale di Gi Group Holding specializzato nel reclutamento professionale, ha analizzato proprio queste dinamiche, offrendo uno spaccato sulle nuove priorità nel mondo del lavoro.

Lo studio aiuta a comprendere meglio non solo le tendenze già affermate, ma soprattutto le evoluzioni in corso nel modo in cui le persone, in particolare i più giovani, si relazionano al lavoro.

I dati parlano chiaro: i due elementi più importanti per chi si affaccia oggi al mondo del lavoro sono un ambiente lavorativo sano e sereno (93%) e la possibilità di mantenere un buon bilanciamento tra lavoro e vita personale (92%).

Seguono altri aspetti fondamentali come:

•Opportunità di crescita professionale (86%)

•Presenza di benefit e misure di welfare aziendale (85%)

•Impegno dell’azienda verso l’inclusione e la valorizzazione delle diversità (79%)

•Responsabilità ambientale e attenzione alla sostenibilità (79%)

Questi numeri confermano un cambio di paradigma: il lavoro non è più visto solo come fonte di reddito, ma come parte integrante di un progetto di vita più ampio, dove i valori personali, il benessere psicologico e l’identificazione con la cultura aziendale giocano un ruolo cruciale.