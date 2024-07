Isole pedonali nel weekend, Acerra vara le zone traffic free per gli eventi estivi

ACERRA – ‘Godiamoci Acerra’, arrivano i ‘week end green’: più isole pedonali per la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del commercio locale. E’ l’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale che con apposita delibera di giunta ha istituito da oggi una’ampia zona ‘traffic free’ nelle ore serali che consente di aumentare l’offerta ricreativa assicurando il pieno godimento delle aree verdi e degli spazi pubblici lasciando auto e moto a casa.

Per i prossimi fine settimana – e fino a metà agosto – tutti a piedi in via da Vinci, piazza Castello e corso Garibaldi dalle ore 20 alle 24.

“C’è l’impegno dell’amministrazione a supportare iniziative volte ad incentivare il valore ambientale e commerciale del territorio per condurre la nostra comunità verso una crescita economica e culturale sempre in continua evoluzione” ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico.

“L’istituzione di aree pedonali nelle ore serali incrementa sia l’attività ricreativa che l’economia locale consentendo la massima fruibilità delle aree verdi e degli spazi pubblici in generale. Godiamoci Acerra senza auto e moto e contribuiamo tutti al miglioramento della città dal punto di vista ambientale” spiegano Vincenzo Piscitelli e Milena Tanzillo, rispettivamente assessori alle Attività Produttive e all’Ambiente.

Le serate saranno vivacizzate da diverse attività realizzate da alcuni negozianti del Distretto Urbano del Commercio di Acerra, a partire da domani Sabato 6 Luglio con la manifestazione ‘VacoAcerra’.