Ipercoop, schiarita decisiva: Sole365 cala asso per assumere i 150 lavoratori

Comunicato stampa

Vertenza Ipercoop Afragola. Sole 365 presenta proposta d’acquisto per assorbire i 150 dipendenti a rischio licenziamento. Europa Verde “Ci auguriamo sia la volta buona, continueremo a vigilare fino a soluzione positiva”

Si apre uno spiraglio per i 150 lavoratori della Coop di Afragola a rischio licenziamento. Dal tavolo organizzato in Regione Campania dall’Assessore al Lavoro è emersa un’offerta di Sole 365 per l’acquisizione del negozio, che risulta chiuso dall’ottobre del 2022. La prossima settimana si terrà un nuovo incontro per effettuare ulteriori valutazioni, ma pare che il gruppo partenopeo sia intenzionato a reintegrare tutti i lavoratori in cassa integrazione. I tempi sono stretti perché la fine della Cig è il 31 dicembre 2023, ma si sta valutando anche una proroga dei termini per arrivare a una soluzione definitiva del problema.

“L’auspicio è che si trovi nel più breve tempo possibile la soluzione per salvare i livelli occupazionali, ma negli anni abbiamo visto tanti tavoli saltare in aria anche all’ultimo minuto. Ci auguriamo che questa sia la volta buona e speriamo di vedere una rapida schiarita nella vertenza del supermercato in provincia di Napoli. Europa Verde è stata accanto ai lavoratori dell’Ipercoop dal primo minuto e continueremo a vigilare attentamente fino a quando questa situazione non vedrà una soluzione positiva. Troppo spesso i lavoratori, soprattutto al sud, sono costretti alle barricate per difendere il proprio diritto al lavoro e anche in questo caso non si possono voltare le spalle a intere famiglie che vedono a rischio la loro fonte di sussistenza”. Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Rosario Visone, rappresentante di Europa Verde ad Acerra, e Salvatore Iavarone, responsabile territoriale di Sole che Ride.