Ipercoop ed ex Auchan, Cig prorogata: «Porte aperte a Sole 365 ma valuteremo»

Salvataggio sempre più vicino. Ma si sono ancora vari ostacoli da superare

Non c’è stata la fumata bianca ma quasi. Al faccia a faccia di ieri alla Regione tra sindacati e aziende, la Coop si è infatti dichiarata disponibile all’ingresso di Sole 365 nel centro commerciale Le Porte di Napoli specificando però che si stanno valutando anche altre opzioni e che la partita non è chiusa. Parole che comunque lasciano una certa speranza e che fanno profilare il salvataggio dei 150 tra lavoratori e lavoratrici degli ipermercati chiusi da più di un anno ex Ipercoop di Afragola, ubicato nel centro Le Porte di Napoli, ed ex Auchan di Nola, nel Vulcano Buono. Addetti per i quali a novembre la società GDM ha avviato la procedura di licenziamento. Ad ogni modo c’è intanto una buona notizia immediata e concreta. Questo perché la Regione, sempre ieri, ha annunciato che la cassa integrazione a zero ore, che coinvolge da mesi il personale a rischio e che è in scadenza entro domani, sarà prorogata fino al 31 gennaio. C’è dunque un mese di tempo per definire il salvataggio degli addetti GDM, società che rilevò le attività e il personale dei supermercati, e risolvere la vertenza entro qualche settimana.

La Coop

Ma il dato più significativo emerso da quest’ennesima tappa della complicata vertenza occupazionale e produttiva è la posizione sostanzialmente positiva espressa ieri dai dirigenti della IGD, società controllata dalla coop emiliana Alleanza 3.0 e proprietaria del centro commerciale Le Porte di Napoli e dell’ipermercato Ipercoop ubicato all’interno, ipermercato aperto nel lontano 1999 e chiuso nel 2022. I responsabili delle cooperative hanno infatti aperto all’ipotesi di un ingresso di Sole 365, azienda che, secondo quanto finora emerso, sarebbe pronta a rilevare lo store di Afragola e ad assorbire tutti i 150 lavoratori. Ma la svolta non è ancora certa. « Sono state scritte bugie finora – dichiara Stefano Zoia, manager di IGD – noi abbiamo sempre detto e avevamo anche scritto di essere aperti a qualsiasi soluzione e anche ad AP (società che controlla il marchio Sole 365, ndr). Ovviamente se ci sono le condizioni. Non è infatti detta l’ultima parola: ci vorranno ancora giorni. Comunque se entrerà AP – specifica Zoia – sarà tolto il cartellone Ipercoop e sarà messo quello di Sole 365 ». Sarebbe una svolta commerciale storica che però era già stata preceduta dal cambio di insegna al centro commerciale Ipercoop Quarto Nuovo, dove l’ingresso, nel 2022, del marchio Sole 365 consentì il salvataggio di altre decine di addetti GDM che fino ad allora aveva operato sotto l’insegna della cooperativa emiliana.

La Regione

Ma ci sono ancora ostacoli. La GDM deve infatti definire l’accordo con Sole 365 per il passaggio dei 150 addetti. Inoltre, in caso di accordo siglato, ci sarà da capire dove saranno distribuiti i lavoratori nell’ambito del gruppo campano, visto che lo store di Afragola potrà accoglierne solo una parte. « I responsabili della Coop – commenta l’assessore regionale al lavoro e alle attività produttive, Antonio Marchiello – sono molto aperti. Hanno compreso l’interesse della Regione di salvare tutti i dipendenti. Comunque l’offerta di AP – sottolinea Marchiello – è di recuperare tutti i lavoratori. Io però oggi non ho convocato questa società perchè non voglio che si vada allo sbaraglio in questo momento. Abbiamo ancora un mese di tempo e ho pure detto che chiunque potrà subentrare, l’importante è che mi garantiscano il futuro di tutti i lavoratori ». L’esponente della giunta De Luca ha infine evidenziato la necessità di fare presto. « Il prossimo 8 gennaio – anticipa – organizzerò un altro tavolo per definire il percorso nel giro di due settimane. Ho sentito anche il ministero » .