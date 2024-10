Intervista a Ferdinando Federico, capo dell’opposizione consiliare a Ottaviano

Il dott. Federico, in questa intervista, ha espresso le sue idee e le sue opinioni sui temi affrontati dal sindaco prof. Simonetti nell’intervista- colloquio pubblicata dal nostro giornale. Le divergenze rientrano nei consueti spazi della politica: su un solo punto, quello dei progetti da realizzare a San Gennarello, chiederò ancora lumi al sindaco di Ottaviano e, se me li fornirà, ne parlerò nell’articolo in cui esprimerò le mie opinioni di cittadino su ciò che hanno detto il sindaco e il capo dell’opposizione consiliare.

Il dott. Federico non condivide il giudizio espresso dal sindaco prof. Simonetti sullo stato dell’economia ottavianese e, in particolare, l’affermazione che non sono “numerosi” i casi di “povertà assoluta”. Il consigliere, invece, ritiene che il problema della povertà diventi sempre più grave e che a Ottaviano non siano poche “le famiglie che non arrivano a fine mese” e che negli ultimi anni “sono triplicate, quasi quadruplicate le richieste di derrate alimentari” da parte di chi non ha i mezzi per procurarsele come detta il bisogno. E’ superfluo dire che queste contrastanti valutazioni hanno un significato politico di fondamentale importanza. Il dott. Federico ricorda poi che i progetti relativi alla sistemazione delle strade e ai lavori di apertura di nuovi tratti vennero “disegnati”, approvati e coperti con gli opportuni finanziamenti “dalla precedente amministrazione”. L’amministrazione Simonetti non ha saputo programmare i lavori di realizzazione: e questo “è causa di disagi per la circolazione: in alcuni casi si paralizza completamente il flusso veicolare della città, rendendola impraticabile per molte ore della giornata”. All’opposizione che giudicava eccessivo il numero delle deleghe assegnate ai consiglieri di maggioranza il Sindaco rispose che le sue decisioni erano rispettose della legge. Ora, il dott. Federico ricorda che in passato il prof. Simonetti si era “espresso sempre in maniera contraria a questo tipo di figura “e oggi, invece, i consiglieri di maggioranza delegati sono più numerosi di quelli privi di delega. Commentando l’asprezza dei manifesti che lo accusavano di aver promesso molto a San Gennarello, ma di non aver mantenuto nessuna promessa, il Sindaco dichiarò: “il 9 agosto 2024 la Giunta ha approvato l’atto di indirizzo “per l’acquisizione di aree idonee alla realizzazione di parcheggi e di attrezzature sociali, culturali e sportive” in San Gennarello”. L’area “idonea” è già stata individuata, i proprietari si sono dichiarati disposti a vendere e l’Ufficio Tecnico del Comune è stato incaricato di condurre “un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene immobile indicato, in relazione ai beni di cui già si dispone, alle finalità pubbliche perseguite e ai costi e ai benefici dell’operazione.” Ora, il dott. Federico dichiara che l’opposizione “ha agli atti una nota, da parte del responsabile del settore tecnico del Comune, attestante la mancanza di progettazione alla data richiesta.” La nota è stata comunicata dall’Ufficio in data 1° ottobre 2024. “Ciò si pone in rotta di collisione rispetto addirittura al reel mostrato al popolo Ottavianese durante la festa di San Gennarello. Appare surreale che personaggi che non ricoprono alcuna carica istituzionale annuncino operazioni di acquisti immobiliari dell’Ente con relativa progettazione senza alcun fondamento”. Mi limito a trascrivere le parole del dott. Federico e mi riservo di approfondire, da entrambe le prospettive, lo stato oggettivo delle cose: questo è l’unico punto del confronto che, per certi aspetti, va oltre una dimensione puramente politica, e perciò, nel preparare l’articolo in cui esprimerò la mia opinione sul “confronto”, su questo tema chiederò ancora una volta la “versione” del Sindaco. Per lo sport, dice il dott. Federico, “siamo al collasso”: è scomparsa la squadra di calcio “AC Ottaviano”, non c’è una struttura adatta al calcio a 5, per il basket si è trovata “una soluzione momentanea”. Tra gli eventi egli ha parole di elogio per “I tesori del Vesuvio”, una manifestazione “lodevolmente organizzata dal Circolo A.Diaz” con il patrocinio del Comune, e poi accusa l’Amministrazione Simonetti di aver tolto, “per mere beghe politiche”, l’organizzazione dei “Mercatini di Natale” alla “Pro Loco”, che ideò l’evento nel 2013, ma di aver usato lo stesso “format”: però – egli dice- i risultati sono stati deludenti: netta riduzione del numero di presenze registrate, aumento dei costi per gli espositori e per il Comune”. Il dott. Federico parla della “presenza di ratti, scarafaggi, blatte e altri insetti presenti in molte zone trascurate del paese”, dice che il servizio di pubblica illuminazione funziona a rilento, e poiché il Sindaco ha sottolineato la forte attenzione che la sua Amministrazione dedica al mondo della scuola, il dott. Federico dice di vedere solo “una gestione ordinaria del settore, registratasi già” nel passato” e di notare che in alcuni plessi ci sono problemi di “manutenzione”. Egli afferma, in conclusione, che, a parer suo, “lo sviluppo economico, turistico e sociale di Ottaviano passa soprattutto attraverso la realizzazione, a monte, dell’accesso diretto al Monte Somma e di conseguenza al Vesuvio, e a valle, della zona industriale. Nei piani dell’Amministrazione Simonetti non c’è traccia né di questi progetti, né di altri che possano promuovere “la tanto decantata rinascita del paese”.