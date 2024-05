Incidente a San Giuseppe Vesuviano: muore 17enne di Terzigno

Incidente drammatico a San Giuseppe Vesuviano avvenuto nelle scorse ore.

È una notizia di alcune ore fa ufficializzata dai Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano. L’incidente avvenuto in via Croce Rosse non ha dato scampo ad un ragazzo di 17 anni che, a bordo del suo motorino, pare abbia perso il controllo del mezzo e sia stato centrato in pieno da un’auto. Il giovane, originario di Terzigno, sarebbe morto sul colpo e per lui, dunque, non c’è stato nulla da fare. La dinamica è però ancora da chiarire, non è ancora certo se il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo o se ci siano responsabilità di terzi. Pare, inoltre, che il 17enne non avesse il casco allacciato al momento della caduta dal motorino.

Al momento la zona in cui si è verificato il sinistro è ancora bloccata.