Muore a 17 anni in incidente, il dolore del liceo Diaz di Ottaviano

Arcangelo Riposo, il diciassettenne che oggi ha perso la vita a San Giuseppe Vesuviano, era uno studente del Liceo Linguistico A. Diaz di Ottaviano. Frequentava il quarto anno ed era già una autentica promessa nel campo teatrale. Un vero talento. La sua morte ha sconvolto la comunità scolastica e gli amici di sempre. Carissimi – ha scritto il dirigente scolastico prof.essa Fabiana Esposito -oggi è un giorno che non avremmo mai voluto vivere, è un giorno di profondo dolore: abbiamo perso un membro della nostra famiglia e siamo tutti sgomenti e sconvolti.

La morte a 17 anni è contro natura, non si immagina, non si comprende, non si accetta e noi non riusciamo ad accettare che Angelo non sia più con noi.

Non abbiamo parole per consolare, non abbiamo parole per lenire la sofferenza, possiamo solo restare in silenzio e stringerci forte attorno alla sua famiglia, ai suoi compagni di classe, agli amici, ai docenti, a tutti quanti gli erano vicini.

Invito tutti a dedicare i prossimi giorni, in cui la scuola sarà a lutto, alla preghiera e alla riflessione.

Sospenderemo le uscite didattiche programmate per il 30 e il 31 maggio e la festa delle Coccarde prevista per il 1° giugno.