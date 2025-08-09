Incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio, sospese visite dei turisti

È stato sospeso il turismo nel Parco Nazionale del Vesuvio a seguito dell’enorme incendio avvenuto ieri 8 agosto sul Monte Somma

Nuovi aggiornamenti arrivano dalla Protezione civile regionale inerenti all’incendio divampato ieri sul Monte Somma.

Il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, a seguito di una riunione con la dottoressa Campobasso della Protezione Civile regionale, ha riferito gli incendi si estendono per circa 2 km, colpendo circa 200 ettari di territorio.

Il fronte si estende da Terzigno fino alla parte interna del Monte Somma, nello specifico fino a Riserva Tirone Alto Vesuvio, per poi raggiungere la zona versante boschese.

Fondamentale ora è occuparsi della zona Riserva Tirone Alto Vesuvio. In questa zona, infatti, sono stati dirottati 4 canadair che erano a disposizione.

A questi canadair se ne è aggiunto un quinto e in questi momenti stanno facendo rifornimento per poi scaricare nella riserva, zona che desta più preoccupazione.

A seguito degli interventi il Parco Nazionale del Vesuvio ha sospeso, fino a nuova comunicazione, tutte le visite guidate, pomeridiane e serali, al gran cono del Vesuvio ed alla rete sentieristica del Parco, da qualunque versante.

Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dell’incendio.