Cronaca
Incendia per sbaglio l’auto di un estraneo con gli abiti in fiamme della compagna incinta

Redazione1
GRAGNANO: incendia i panni della compagna e li lancia dal balcone, finisce per distruggere un’auto. 34enne arrestato dai Carabinieri
Una nuova vita in grembo e un coltello puntato in faccia.
Una mano stretta al collo, sul futuro proprio e su quello della creatura che da due mesi è parte di lei.
È il film della notte di terrore vissuta da una 34enne di Gragnano.
Il compagno non ha digerito la volontà della donna di andare via. Di chiudere una storia fatta di insulti e violenze. Di parole pronunciate in nome di una dipendenza tossica e non dell’affetto.

È l’una da pochi minuti. La vittima è costretta spalle al muro, sotto una scarica di calci, minacciata con un coltello da macellaio.
Poi fuori casa, cacciata via ancora in pigiama e ciabatte. I panni e la valigia lanciati dalla finestra.

Alcuni di questi indumenti l’uomo li impregna d’alcol e poi li incendia.
Li butta di sotto dal balcone e finisce per distruggere l’auto di una persona del tutto estranea alla vicenda.
Qualcuno compone il 112 e i carabinieri della stazione di Gragnano arrivano in pochi minuti.
Il 34enne dovrà rispondere di maltrattamenti, minaccia aggravata e danneggiamento seguito da incendio. La donna non ha subito lesioni.

