Giuseppe muore a 19 anni: era arrivato in ospedale con la giugulare recisa

Non è sopravvissuto alle gravissime ferite Giuseppe Lucarelli, il ragazzo di 19 anni soccorso all’inizio della settimana con una profonda lesione alla gola. Dopo giorni di ricovero in ospedale, il giovane è deceduto nonostante il tentativo disperato dei medici di salvarlo.

Il ragazzo era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano nella mattinata di lunedì. Quando era arrivato nella struttura sanitaria le sue condizioni erano già estremamente critiche.

La ferita, molto profonda, aveva coinvolto anche una parte della giugulare, provocando una violenta emorragia. Il personale sanitario aveva immediatamente attivato tutte le procedure di emergenza per stabilizzare il paziente e prepararlo a un intervento chirurgico urgente.

Il 19enne era stato sottoposto a un delicato intervento nel tentativo di ricostruire i vasi sanguigni lesionati e bloccare la perdita di sangue. Nonostante le cure intensive e il lavoro dell’equipe medica, le condizioni del giovane sono rimaste molto gravi.

Dopo diversi giorni di ricovero e di lotta tra la vita e la morte, il suo cuore ha smesso di battere.

Parallelamente al lavoro dei medici, i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica della vicenda. I militari dell’Arma delle stazioni di Villaricca e Marano hanno raccolto informazioni e testimonianze utili a ricostruire le ore precedenti al ferimento.

Secondo le prime verifiche investigative, l’episodio sarebbe riconducibile a un incidente domestico. Al momento non emergerebbero elementi che facciano pensare a un’aggressione o a un gesto volontario.

Gli accertamenti proseguono comunque per confermare definitivamente questa ipotesi.

La notizia della morte del giovane ha rapidamente fatto il giro della città, dove il ragazzo era conosciuto. La sua scomparsa ha lasciato sgomenta l’intera comunità, che in queste ore si stringe attorno alla famiglia per il dolore di una perdita così prematura.