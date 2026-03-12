giovedì, Marzo 12, 2026
Cronaca
Blitz della Mobile a Volla, trovato con mezzo chilo di hashish

Volla: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne napoletano, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via De Carolis, hanno notato un’auto con un uomo a bordo con fare circospetto e, pertanto, hanno proceduto al controllo. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il predetto è stato trovato in possesso di  5 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi.

Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.

Cronaca

Incendia per sbaglio l'auto di un estraneo con gli abiti in fiamme della compagna incinta

0
GRAGNANO: incendia i panni della compagna e li lancia...
Cronaca

Giuseppe muore a 19 anni: era arrivato in ospedale con la giugulare recisa

0
Non è sopravvissuto alle gravissime ferite Giuseppe Lucarelli, il...
Attualità

Trasnova, spiraglio per i lavoratori: ipotesi nuova filiale a Pomigliano

0
Il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, commenta con...
Cronaca

Sfruttano la fragilità di un ragazzo disabile e abusano di lui: tre in carcere

0
Un'indagine dei carabinieri ha portato all'arresto di tre persone...
Cronaca

Contagia giovane e lei muore per Hiv: rischia 24 anni di carcere

0
 Un processo complesso, ricostruito attraverso testimonianze, indagini e perfino...

Argomenti

