Blitz della Mobile a Volla, trovato con mezzo chilo di hashish

Volla: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne napoletano, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via De Carolis, hanno notato un’auto con un uomo a bordo con fare circospetto e, pertanto, hanno proceduto al controllo. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il predetto è stato trovato in possesso di 5 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi.

Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.