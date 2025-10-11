Il sud Italia tifa per Maria Mautone: da Pomigliano d’Arco a Plovdiv con la nazionale Italiana

Maria Mautone, classe 2009, è partita con la Nazionale Italiana Junior di ginnastica aerobica per vivere un’importante esperienza internazionale: la 16ª Plovdiv Cup Aerobics Open, iniziata ieri 10 ottobre e in programma fino a domani, 12 ottobre.

L’atleta si allena da 12 anni a Pomigliano d’Arco presso la Fitness Trybe, seguita con costanza e determinazione da Serena Piccolo e dal suo staff tecnico. La sua presenza in Nazionale è particolarmente significativa: Maria è infatti l’unica atleta del Sud Italia convocata, un ruolo che le conferisce grande onore ma anche molta responsabilità.

Determinata e tenace, si sta impegnando al massimo per rappresentare con orgoglio la sua società e la sua terra. Il suo percorso viene seguito con grande attenzione sia a livello societario che federale.

“Ho sempre saputo che sarebbe entrata a far parte della squadra nazionale. Dal 1999 ad oggi è la quinta atleta della nostra associazione a vestire la maglia azzurra, è la mia atlteta più resistente. Con il tempo abbiamo smussato degli angoli, ma il merito è soprattutto del suo carattere forte e della sua volontà nel perseguire il suo sogno”,

dichiara Serena Piccolo, visibilmente orgogliosa dei risultati raggiunti.

Maria ha già gareggiato ieri e i risultati parlano chiaro: è finalista sia nella categoria Trio che nell’Aero Dance e a breve si esibirà anche in coppia.

Il Sud tifa per lei e per il suo sogno, con l’orgoglio di vederla portare in alto i colori della nostra terra