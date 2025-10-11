Anziana tra le fiamme: messa in salvo dai carabinieri

Villaricca – Paura in Via Filippo Turati: incendio in un palazzo, anziana salvata dai carabinieri

Circa qualche ora fa è scoppiato un incendio al primo piano di un palazzo, per cause ancora da definire, a Villaricca in particolare in Via Filippo Turati 32.

I carabinieri della stazione di Marano, allertati dal 112, sono intervenuti tempestivamente sul posto, facendo evacuare i condomini e mettendo subito in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Durante le operazioni, i militari si sono resi conto che all’interno dell’edificio si trovava ancora una persona: un’anziana di circa 80 anni, impossibilitata a deambulare e rimasta bloccata nella sua camera da letto.

Il piano era ormai invaso dal fumo, ma i carabinieri, senza esitazione, si sono fatti strada nonostante il fumo rendesse difficile individuare l’appartamento. Una volta trovato, sono entrati e hanno preso in braccio la donna, portandola all’esterno e mettendola in salvo.

All’arrivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario, le fiamme sono state domate e all’anziana sono state prestate le prime cure. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni.