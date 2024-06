Il questore Maurizio Auriemma nominato Commendatore al Merito della Repubblica

Festa della Repubblica Italiana: il Questore Maurizio Auriemma, di chiara origine di Somma Vesuviana, ha ricevuto il titolo onorifico di Commendatore in piazza della Signoria

“Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, è Questore della provincia di Firenze dal 2022. Nell’arco della sua brillante carriera nella Polizia di Stato è stato Questore delle province di Agrigento e di Bergamo. Nel periodo bergamasco, che ha coinciso con l’emergenza pandemica dovuta al Covid-19, si è reso promotore di una iniziativa benefica in favore della Comunità “Don Milani” e protagonista di un progetto di solidarietà in favore dell’Agenzia a Tutela della Salute (ATS). Gli è stata conferita dalla Provincia di Bergamo la benemerenza “Renato Stilliti” per il grande impegno profuso a favore della comunità bergamasca in uno dei momenti più drammatici della storia recente del Paese. Nel capoluogo fiorentino ha ricevuto il diploma con la nomina di “Accademico d’Onore” per essersi distinto per la tutela e la prevenzione del patrimonio artistico e culturale nazionale”.

È con questa motivazione che oggi, 2 giugno 2024, il Questore Maurizio Auriemma ha ricevuto il titolo onorifico di Commendatore della Repubblica.

Il riconoscimento è stato consegnato in piazza Signoria di fronte alle Autorità civili e militari, in occasione della cerimonia celebrativa del 78esimo Anniversario della Repubblica Italiana.