Corso di formazione per giornalisti su “Quotidiani online e garanzia di corretta informazione”

“Quotidiani online e garanzia di corretta informazione”, è il tema del corso di formazione professionale per giornalisti promosso dall’Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti”, dall’Ordine dei giornalisti della Campania, e dal quotidiano online Il Mediano, che si terrà sabato 5 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la Tenuta San Sossio, in via San Sossio, 1, Somma Vesuviana.

Il corso deontologico, con attribuzione di sei crediti formativi, affronta il tema dell’osservanza etica sul web a partire dal nuovo codice deontologico in vigore dal prossimo primo giugno. Codice che contiene numerose innovazioni, tra cui un articolo dedicato all’intelligenza artificiale.

Interverranno quali relatori: Roberto Napoletano, direttore del quotidiano Il Mattino, Gianni Del Vecchio, condirettore quotidiano online Huffpost, Enrico Deuringer, presidente del consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Maurizio De Santis del quotidiano online Fanpage, Carmela D’Avino, direttrice del quotidiano online Il Mediano.

I lavori, moderati da Lino Zaccaria, giornalista e scrittore, saranno introdotti dai saluti di Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, e di Antonio d’Errico, presidente dell’Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti”.

È obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it a partire dal 22 marzo e fino a esaurimento posti.