Il Casalnuovo piega l’Akragas e lascia la zona calda

CASALNUOVO. Una vittoria importante che proietta il Real Casalnuovo nelle zone tranquille della classifica. 3-2 contro l’Akragas al termine di una bella gara giocata con intensità da entrambe le squadre. I granata raggiungono in classifica proprio i siciliani a 12 punti. Nel segno del 3: ancora tre infatti i gol realizzati dalla squadra di mister Esposito che significano tre punti. Quarta vittoria allo Iorio che si consolida come fortino per il Real. I padroni di casa partono subito bene con Reginaldo che al 2′ minuto prova dalla distanza a sorprendere Sorrentino fuori dai pali ma la palla finisce fuori.

Al 10′ interessante la punizione dai 25 metri procurata da Pinna messo giù da Sanseverino. Alla battuta va Reginaldo, tiro centrale ma deviato in angolo. Al 13′ Pinna non al meglio lascia il posto a Vivacqua che si rivelerà tra i migliori in campo. Al 23′ si vede l’Akragas con Di Mauro che approfitta di una disattenzione difensiva ma il tiro finisce a lato. Al 34′ Llama tra i più pericolosi dei siciliani serve Grillo che non inquadra la rete. Ma dopo appena sessanta secondi passa in vantaggio la squadra di casa. Solita incursione dalla sinistra di Piga che entra in area e viene messo giù. Dagli undici metri non fallisce Reginaldo. 1-0 per il Real. Sul finale di primo tempo arriva l’occasione per il raddoppio Vivacqua dalla sinistra serve Reginaldo che spara alto sulla traversa.

Nella ripresa l’Akragas effettua tre cambi: fuori Rodriguez, Pantano e Puglisi per Baio, Mannina e Marrale. Quest’ultimo va subito al tiro che finisce sulla traversa. Ma i granata al 7′ fanno il bis con Carnevale che raccoglie sul secondo palo il perfetto cross dalla destra di Vivacqua. I siciliani accorciano le distanze fortunosamente al 14′ con il tiro cross di Grillo che vede fuori dai pali Rossi ed approfitta per piazzare il tiro che va a scavalcare il portiere granata. Al 29′ Buchicchio recupera a centrocampo un’ottima palla per Vivacqua che si invola verso la porta ma viene messo giù da Richichi che si becca il rosso diretto. Punizione dal limite per il Casalnuovo che non viene finalizzata.

Al 31′ Dore va di testa su sviluppo di un calcio d’angolo ma nulla da fare. Al 45′ arriva il 3-1: Reginaldo ruba palla, serve sulla sinistra Camorani che va al tiro, sulla respinta si fa trovare pronto Dore che fa tris. Cinque minuti di recupero e arriva il secondo gol dell’Akragas. Azione confusa in area granata: l’arbitro concede il penalty agli ospiti. Realizza Trombino per il definitivo 3-2. Il Real Casalnuovo domenica osserverà il turno di riposo. Torna in campo nel turno infrasettimanale mercoledì 1 novembre in casa del Canicattì.

REAL CASALNUOVO – AKRAGAS 3-2 (1-0)

REAL CASALNUOVO: Rossi, Piga (25’ st Sgambati), Dore, Pinna (13’ pt Vivacqua), Reginaldo (47’ st Sarno), Carnevale (25’ st Camorani), Sosa, Pezzi, Galizia (39’ st Croce), Buchicchio, Bonavita. A disposizione: Viola, Castellano, Cannavaro, Salierno. Allenatore: Esposito

AKRAGAS: Sorrentino, Pantano (1’ st Mannina), Cipolla, Rodriguez (1’ st Baio), Llama, Sanseverino (26’ st Trombino), Petrucci (10’ st Scozzari), Rechichi, Pugliesi (1’ st Marrale), Grillo, Di Mauro. A disposizione: Busa, Rossi, Bruno, Di Stefano. Allenatore: Coppa

ARBITRO: Cortese di Bologna

ASSISTENTI: De Marzo di Bari e Magnifico di Bari

MARCATORI: 35’ pt rig. Reginaldo (RC), 7’ st Carnevale (RC), 14’ st Grillo (A), 45’ st Dore (RC), 95’ st rig. Trombino (A)

NOTE: AMMONITI: Vivacqua (RC), Dore (RC), Mannina (A), Rossi (RC), Llama (A), Galizia (RC). ESPULSO: Rechichi (A)