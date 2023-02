Il Carnevale bruscianese riscopre le sue radici

Brusciano. Strepitoso successo per il Carnevale bruscianese 2023 , svoltosi domenica 19 Febbraio, organizzato dal Comune di Brusciano , che ha visto protagonista gli artisti dell’’associazione Vesuvius A.P.S . Un progetto lodevole sul recupero delle tradizioni popolari, tra arte e cultura , il senso di appartenenza comunitario, i costumi del tempo e del linguaggio , attraverso uno studio antrapologico.

Un successo incredibile , le strade cittadine si sono riempite di gente , un’atmosfera , gioiosa e colorata quella che ha accompagnato il ritorno dei Tradizionali Dodici mesi con Pulcinella e Marcusalemme . Lo spettacolo itinerante ha appassionato intere famiglie , vedere i sorrisi dei bambini , dei genitori e dei nonni e di tutti gli abitanti di Brusciano a reso la manifestazione ancora più bella .La storica rappresentazione itinerante stando ad un documento pubblicato da Ludovico Frati, sembra abbia avuto origine intorno all’anno 1100, nella cittadina di Brusciano , non veniva svolta più da moltissimo tempo. Una coppia di anziani con gli occhi pieni di gioia ha vedere la manifestazione ha sussurrato mille grazie! Tra L’altro tra i pochi comuni in Campania che hanno svolto tale evento caratteristico . La tradizionale cantata dei Dodici Mesi e partita dal Comune di Brusciano, dove gli artisti accompagnati da un asino caratteristico autoctono, hanno svolto un viaggio itinerante per la città tra monologhi teatralizzati e musica popolare , sempre in allegria , accompagnati dagli applausi ad’ ogni esibizione . Gli artisti della Vesuvius hanno sfilato da Via Cucca . Via Semmola, Via G. Esposito, Via Foscolo, Via Padula , Piazza Gramsci per poi concludere lo spettacolo in una Piazza XI Settembre stracolma di bambini vestiti da carnevale e genitori che si sono lasciati coinvolgere in una una tammurriata finale.

A portare in scena la rappresentazione teatrale itinerante per le vie della città , l’associazione VesuviusA.P..S . capitanata dall’artista Angelo Iannelli maschera ufficiale di Pulcinella al seguito un cast di artisti d’eccezione formato dalla nota attrice Lucia Oreto ,Stefano Terracciano; Sebastiano Micciariello ; Lino Ragosta; Antonia Baiano; Nicola Pandico; Giuseppe D’Agostino; Salvatore Di Maio; Nicola Toppi; Roberto Corradio, Raffaele Di Maio; Carmine Grimaldi; Stefano Salvatore; Giuseppe Vivolo, Vaia Antonio ; Panico Pio Carmine , Cresenzo Vivolo , Assia Di Costanza e la piccola Chiara Ragosta , impeccabile il servizio d’ordine della P.M. coordinati dal comandante Antonio di Maiolo..

Il Carnevale è arrivato anche nelle scuole di Brusciano in anticipo, Giovedi 16 febbraio la scuola elementare Dante Alighieri ha attualizzato un progetto sugli strumenti tipici della tradizione popolare e studiato la maschera di Pulcinella con glia artisti della Vesuvius Angelo Iannelli, Antonia Baiano e Carmine Grimaldi che hanno coinvolto anche il Preside Gaia Antonio . Presenti alla lodevole iniziativa il Sindaco Giacomo Romano, l’assessore alla Cultura Monica Cito e il Presidente del Consiglio Comunale Felicetta Frattini che hanno voluto ribadire l’orgoglio di tramandare le antiche tradizioni iniziando dalle scuole ellementari .Il programma organizzato e promosso dall’amministrazione comunale è continuato Venerdì 17, animatori in costume hanno fatto divertire i bimbi della scuola dell’infanzia con giochi musica e spettacoli vari . Il Sindaco Giacomo Romano e la sua amministrazione hanno voluto restituire alla città “la cantata dei dodici mesi”, un’antica rappresentazione legata alla cultura contadina e popolare, per regalare a grandi e piccini un momento di gioia e divertimento ma anche per preservare, valorizzare e tramandare alle nuove generazioni, la memoria delle tradizioni, il linguaggio, gli usi e i costumi d’un tempo che ben rappresentano le radici del territorio. Soddisfatto il primo cittadino Giacomo Romano che ha ringraziato per la bravura l’artista bruscianese Angelo Iannelli e gli artisti della Vesuvius , ha poi asserito :“Il Carnevale è una festa molto amata da bambini e ragazzi , l’intento di questa amministrazione è certamente quella di voler donare loro momenti di gioia e spensieratezza nonché istituzionarla . Brusciano è città delle tradizioni , terra della cultura, dell’accoglienza e dei sani valori del territorio .Intendiamo con questo evento aggiungere l’ennesimo tassello a quel ricco palinsesto culturale che sin dal nostro insediamento, ci stiamo impegnando ad offrire alla comunità”” Non c’è futuro senza tradizioni”