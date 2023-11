Iab Forum, tutto esaurito per l’evento clou del marketing digitale italiano

Grande successo per IAB Forum 2023 Regeneration, il più importante evento italiano dedicato al marketing e all’innovazione digitale. IAB Forum, in scena a Milano presso l’Allianz MiCo l’8 e 9 novembre, ha registrato pressoché il tutto esaurito per tutte le iniziative proposte, dal Palco della plenaria alla Vision Arena per finire con i 69 workshop tematici organizzati da sponsor ed espositori. Nella due giorni milanese ci sono stati oltre 13mila visitatori in presenza, 130 giornalisti presenti, più di 9000 partecipanti ai workshop e oltre 200 speaker.

Così Carlo Noseda, Presidente di IAB Italia testimonia la sua soddisfazione: “Abbiamo presentato un programma ricco di novità, con una lineup di interventi esclusivi che ha saputo incontrare le aspettative del pubblico, come testimoniano i numeri di questa edizione”. Continua Noseda “IAB è da considerare come una piattaforma ‘open source’, inclusiva ed aperta dove ognuno può trovare ciò che cerca: formazione, visione, ispirazione e confronto. Il Forum rappresenta l’evento nell’evento, ogni anno deve lasciare agli ospiti un senso di accrescimento, ricchezza e gioia della scoperta. Con i suoi diversi format che vanno dalla plenaria, all’incontro con le aziende leader di settore per passare dalla vision arena ai workshop aziendali sino ai business speed date, IAB Forum Regeneration 2023 ha rappresentato davvero un momento, una occasione per ripensarsi e rigenerarsi con slancio verso il futuro”.

Così conclude Noseda: “Ringrazio ancora una volta gli sponsor e gli espositori che hanno creduto in noi e continuano a farlo, così come gli speaker che hanno dato vita ed animato questi due giorni di IAB Forum 2023. Una menzione speciale va a tutto il nostro Team per la professionalità e la passione dedicate a questo progetto”.

La manifestazione, iniziata con la presentazione dei dati di mercato da parte dell’Osservatorio del Politecnico di Milano (+8% per il mercato del digital advertising nel 2023 per un valore di 4,84 miliardi) ha visto un susseguirsi di ospiti ed interventi in grado portare il pubblico alla scoperta di trend e visioni che impatteranno il modo di comunicare, apprendere ed interagire. La keyword dell’evento è proprio “Regeneration”: individuare come ripensarsi e rinnovarsi per avere successo proprio grazie alla comprensione del nuovo che ci circonda.

Viene considerato di importanza strategica il tema delle nuove competenze e della formazione dei professionisti del marketing.

Proprio nella seconda giornata di lavori è stata annunciata da Carlo Noseda e da Fabio Vaccarono, CEO del Gruppo Multiversity, una importante partnership tra IAB Italia e Sole 24 ORE Formazione (nata da una jointventure tra Gruppo Multiversity e Gruppo 24 ORE), con l’obiettivo di offrire una formazione di alta qualità sulle nuove competenze del digital marketing. L’accordo prevede la progettazione di corsi su tutti i temi caldi del marketing digitale, con verticali dedicati al Martech, ai digital content, al mondo Web3.

I corsi verranno veicolati attraverso la piattaforma di Sole 24 ORE Formazione ed erogati da docenti selezionati da IAB Italia, che garantirà la qualità assoluta del contenuto e il suo continuo aggiornamento.

Questa sarà una delle iniziative chiave del 2024 di IAB Italia. Molte altre verranno annunciate a breve.