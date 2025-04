Gomorra si gira a Nola: la piazza ripiomba negli anni ’70 della mala

Nola ospita le riprese del prequel di Gomorra: Marco D’Amore dirige la storia del giovane Pietro Savastano nell’era di Cutolo

Questa mattina, la città di Nola è diventata il centro dell’attenzione con l’inizio delle riprese di “Gomorra – La Serie. Le Origini”, il prequel dell’iconica serie televisiva che si concentrerà sui primi anni dell’ascesa di Pietro Savastano.

La produzione, frutto della collaborazione tra Sky Studios e Cattleya, vede Marco D’Amore, il casertano di San Nicola la Strada noto per il ruolo di Ciro Di Marzio, assumere il doppio ruolo di regista e supervisore artistico.

Ricreare le atmosfere degli anni ’70

La nuova serie si propone di trasportare gli spettatori negli anni ’70, un periodo cruciale per la criminalità organizzata napoletana, segnato dalla figura di Raffaele Cutolo. Attraverso la storia del giovane Savastano, la serie esplorerà le dinamiche e le influenze che hanno plasmato il suo percorso nel mondo malavitoso, offrendo uno sguardo autentico sulle sfide e le ambizioni di quell’epoca.

Il set in Piazza Giordano Bruno

Le riprese sono iniziate in una delle piazze più rappresentative di Nola, Piazza Giordano Bruno, trasformata per l’occasione con scenografie curate nei minimi dettagli per restituire il fascino degli anni ’70. L’allestimento del set ha attirato numerosi curiosi, affascinati dalla presenza di auto d’epoca e attori in costume.

Il ritorno di Marco D’Amore nel mondo di Gomorra

Dopo aver lasciato un’impronta indelebile come attore nella serie originale, Marco D’Amore ritorna nel franchise con una nuova veste. Già regista di alcuni episodi e del film “L’Immortale”, D’Amore ha dichiarato: “Dieci anni fa è cominciata una storia che ha raccontato di vita e di morte… Quella storia ha raggiunto il suo compimento. Oggi finalmente posso annunciare che sarò alla guida di un nuovo progetto che si occuperà di raccontare le origini di quella storia.”

L’attesa dei fan e l’importanza del prequel

L’annuncio di “Gomorra – La Serie. Le Origini” ha generato grande entusiasmo tra gli appassionati della serie, desiderosi di approfondire la storia e l’evoluzione di uno dei personaggi più temuti e rispettati della saga. Le aspettative sono altissime, e con Marco D’Amore alla regia, il pubblico si aspetta un racconto intenso e avvincente.