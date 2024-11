Giornata Internazionale Violenza sulle Donne. L’Inps di Nola scende in campo. Focus sul tema alle ore 13

Nola. Riceviamo e pubblichiamo:

Nola_Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Inps di Nola si colora di rosso. Lunedì focus in sede

Sportello rosa, una guida in 8 passi per donne vittime di violenza, un momento di riflessione e confronto tra i principali attori coinvolti in prima linea nel contrasto alla violenza di genere.

La Filiale Metropolitana INPS di Nola diretta da Rossella Pellegrino scende in campo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma lunedì 25 novembre, con una serie di iniziative volte a promuovere maggior cosapevolezza e conoscenza delle tutele e servizi che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può offrire alle donne vittime di stalking, violenza e altri abusi.

Prevista l’apertura di uno “Sportello rosa” presso i locali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presidiato da un funzionario dell’Istituto che fornirà tutte le informazioni dedicate al contenuto della “Guida in 8 passi per le donne vittime di violenza di genere”.

La pubblicazione si rivolge a tutte le donne inserite o meno nel mercato del lavoro, sposate o libere, con figli o

senza, che abbiano già denunciato o meno al numero verde 1522 questi atti per essere poste sotto la tutela dei centri antiviolenza.

Su impulso del “Comitato Unico di Garanzia” per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) Inps presieduto da Maria Giovanna De Vivo e di cui è componente Giuliana Cavalcanti, è stato previsto anche un focus sul tema del contrasto alla violenza di genere, che con il coinvolgimento di magistratura e forze dell’ordine, personale medico del pronto soccorso e centri antiviolenza coordinati dall’Ambito N23, traccerà i profili di tutela e sostegno alle vittime di violenza. All’incontro, fissato per le ore 13.00, parteciperà anche il Direttore di Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli, Roberto Bafundi.

A relazionare saranno il sostituto procuratore della Repubblica di Nola Simone Rappucci, il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Nola Edgard Pica, il dirigente medico del pronto soccorso e MEU del presidio ospedaliero di Nola Marinella Napolitano e la coordinatrice centro antiviolenza Futura Teresa Grasso.

Saranno, altresì, esposte le opere fotografiche dell’artista Sofia Dell’Aversano Orabona, autrice della mostra “AmaNO”.

La sede nolana dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sarà illuminata di rosso per la ricorrenza.