Gasperini incarta Conte: Atalanta corsara al Maradona

Nel lunch match dell’undicesima giornata, il Napoli perde malamente per 0-3 contro una grande Atalanta, ponendo fine alla striscia di dieci risultati utili consecutivi e di cinque vittorie al Maradona. Si può tranquillamente dire che oggi si sia stata una di quelle giornate in cui l’avversario è stato semplicemente superiore sotto ogni punto di vista.

A livello tattico, Gasperini ha preparato molto bene la partita, mettendo in crisi il Napoli con la sua tipica aggressione a uomo ed intensità altissima, a cui si va poi ad aggiungere la giornata perfetta di Lookman, autore della doppietta decisiva. L’unico appunto da fare può essere in relazione ai cambi, con un Conte ancora una volta restio a provare insieme Kvara e Neres, anche in una situazione come quella di oggi in cui c’era poco da perdere una volta sullo 0-2, prediligendo l’equilibrio della squadra.

Nonostante il risultato, c’è comunque poco di cui preoccuparsi al momento: una sconfitta poteva essere messa in conto contro quella che è a tutti gli effetti la squadra più in forma del campionato. Bisogna continuare a lavorare, soprattutto considerando che all’orizzonte c’è l’Inter, nell’ultima partita prima della sosta nazionali.