Fisciano, albero di 15 metri crolla per il forte vento: in codice rosso tre studenti

Nel campus dell’università di Fisciano è crollato un enorme albero a causa del vento ferendo tre studenti.

Un dramma, quello accaduto al campus dell’università di Fisciano che ha sconvolto tutti.

Un pino di grande dimensioni (15 metri circa) è improvvisamente caduto a causa delle forti folate di vento, solite nei mesi più freddi. Purtroppo nell’incidente sono rimasti feriti tre ragazzi, due di 25 anni e uno di 20, riportando lesioni molto gravi. I giovani sono rimasti bloccati sotto il peso dell’albero ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarli.

Portati all’ospedale San Leonardo di Salerno in codice rosso, attualmente sono ricoverati in prognosi riservata.

L’evento drammatico non solo ha sconvolto tutti i presenti, ma ha anche fatto infuriare tantissime persone circa la cura e il controllo di questi grandi alberi: molti hanno sostenuto che l’albero fosse maestoso, pertanto era necessario effettuare dei lavori proprio in vista dell’inverno e delle condizioni metereologiche avverse cui andrà incontro Fisciano.