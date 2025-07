Finanza sequestra 2 milioni di articoli nel Vesuviano: cosmetici e giochi cancerogeni venduti online

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito di un’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio nel periodo estivo, hanno sottoposto a sequestro oltre 2 milioni di articoli contraffatti e/o non sicuri e segnalato 15 responsabili alle Autorità competenti.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Portici hanno controllato diversi esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso di vari generi situati tra Napoli, Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano, individuati anche attraverso il monitoraggio delle più comuni piattaforme di social network, rinvenendo prodotti “cosmetici” di marchi nazionali e internazionali dannosi per la salute, perché contenenti la sostanza buthylphenyl methylpropional comunemente chiamata “lilial”, censita fra le “CMR” (ovvero sostanze e preparati cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione) e per questo vietata.

Tra la merce sottoposta a sequestro figurano anche bigiotteria e giocattoli riproducenti noti marchi di fabbrica, personaggi dei cartoni animati e di famose serie tv nonché articoli religiosi.

All’esito degli interventi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 9 responsabili per i reati di contraffazione e per violazioni in materia di sicurezza dei prodotti e segnalati 6 soggetti alla locale Camera di Commercio, per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, per un massimo di 30.000 euro