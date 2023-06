Festa scudetto, unico ferito a Pomigliano: petardo gli scoppia in mano e perde dita

La festa per la vittoria dello scudetto del Napoli è stata un grandissimo successo.

Sia nel cuore del centro storico della città che nel fianco metropolitano, la giornata di domenica 4 giugno può essere ormai definitiva come “sacra” per l’intensità e la passione con cui i tifosi hanno festeggiato questo grandissimo traguardo del Napoli. Festa, musica, cori e riti canonici hanno accompagnato i tifosi per le strade dei paesi, le piazze si sono trasformate in un mare azzurro e ovunque ci si girasse era praticamente impossibile non vedere una maglia o una bandiera del colore della squadra partenopea.

Contrariamente a quanto molti avevano ipotizzato, i napoletani hanno festeggiato facendo rumore ma senza creare troppi disagi al prossimo. L’unico episodio balzato in cima alle notizie riguarda un ragazzo di Pomigliano D’arco che si trovava in piazza Giovanni Leone, punto di ritrovo dei festeggiamenti del paese. Il ragazzo era in procinto di fare esplodere un petardo ma, purtroppo, qualcosa è andato storto. Il 33enne è rimasto ferito ad una mano cui sono state amputate le falangi a causa dello scoppio. Il ferito è stato prontamente trasportato in ospedale ed è ora ancora ricoverato.