Accoltellato a 14 anni dopo una lite con i coetanei

CASORIA – Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato ieri sera nell’ospedale di Frattamaggiore, dopo essere stato ferito alla schiena con due fendenti.

Il minorenne non è in pericolo di vita. Il ferimento è avvenuto nel comune di Casoria, frazione di Arpino, lungo via Nazionale delle Puglie, dove sono intervenuti i Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il 14enne avrebbe avuto un diverbio con un gruppo di altri giovani, uno dei quali avrebbe estratto un coltello colpendo due volte la vittima alla schiena.

I militari della stazione di Arpino sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.