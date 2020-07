M.A.R.eA scarl, in collaborazione con Cosvitec scarl e con il Patrocinio Morale del Comune di Napoli, offre la possibilità a 62 giovani di partire per un’esperienza gratuita di tirocinio professionale all’estero nell’estate 2020. I tirocini rientrano tra le mobilità previste di “CAD+”, progetto finanziato nell’ambito dell’Erasmus+ Azione Chiave 1 Mobilità di VET learners e staff, iniziato nel novembre 2019. Potranno partecipare giovani neodiplomati o che hanno conseguito il diploma da non più di 18 mesi.

Il progetto, in linea con gli obiettivi del programma Erasmus+, intende migliorare l’occupabilità dei destinatari, grazie al potenziamento delle competenze, conoscenze e abilità tecnico specialistiche, oltre a sviluppare le competenze trasversali e al miglioramento delle competenze linguistiche e digitali dei partecipanti.

Il periodo di svolgimento delle mobilità sarà di:

– 4 settimane (28 giorni) per 50 partecipanti alle mobilità di BREVE DURATA che si svolgeranno in Romania o Spagna;

– 4 mesi (120 giorni) per 12 partecipanti alle mobilità di LUNGA DURATA che si svolgeranno in Romania.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA ed ai candidati vincitori verrà garantita la copertura delle spese di formazione propedeutica, il viaggio, vitto, alloggio ed assicurazione. Entrambi i periodi di tirocinio saranno preceduti da un periodo di formazione pre-partenza relativamente agli aspetti praticologistici, pedagogico-professionali e culturali del Paese ospitante con particolare attenzione anche alla formazione linguistica che avverrà attraverso lo strumento informatico OLS.

Al termine dell’esperienza all’estero, i partecipanti riceveranno diversi attestati: attestato della formazione pre-partenza e della preparazione linguistica effettuata, attestato rilasciato dall’ente

ospitante, attestato rilascio punti (addizionali) ECVET.

Per maggiori informazioni sul bando, sulle modalità e termini di partecipazione, è possibile visitare il sito

https://bit.ly/Erasmusplusnow

