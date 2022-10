Esenzioni Ticket, Gifuni e Nocerino: “Disagi e code fin dall’alba all’Asl Na 3”

Lunghe code e attese fin dall’alba per chi ha bisogno di rinnovare l’esenzione ticket all’Asl Na 3 Sud. Una situazione di disagi e disservizi sulla quale mettono l’accento Mario Gifuni (consigliere comunale a Sant’Anastasia) e Giuseppe Nocerino (consigliere Città Metropolitana).

“Mentre il Governatore De Luca stanzia 300mila euro per una manifestazione pro Pace, per quanto nobile causa, nessuno si interessa dei problemi veri dei cittadini campani – dicono Gifuni e Nocerino- si rafforzino piuttosto i presidi Asl del territorio e si agevolino gli utenti consentendo di sbrigare le pratiche di esenzione in via telematica e/o attraverso i Caf”.

“Appena sarà insediato il nuovo governo – proseguono i consiglieri – “faremo in modo che, con un’immediata interrogazione parlamentare, questa vicenda sia in agenda del Ministero della Salute”.