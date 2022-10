Nola, alvei e straripamenti: guardia ambientale chiede incontro in Regione

Nola. Un incontro urgente con i tecnici della Regione Campania per affrontare il problema degli alvei intasati. È quello che hanno chiesto i responsabili della sezione di Nola della Guardia Nazionale Ambientale, allo scopo di cercare una soluzione al problema dei continui allagamenti della zona di via Polveriera a Nola.

La questione è di quelle annose: in città infatti ad ogni pioggia che sia appena più intensa del normale, le strade si trasformano in altrettanti tratti allagati con inevitabili problemi di viabilità e disagi per la popolazione. Il problema ovviamente diventa più pressante con l’arrivo della stagione invernale.

L’altro giorno quindi i responsabili di Nola del gruppo di volontariato della Guardia Nazionale Ambientale hanno inviato una nota ufficiale al settore Ambiente della Regione Campania, chiedendo un incontro urgente per discutere del problema. L’interesse specifico degli attivisti è nato in particolare dalla necessità di manutenzione del corso d’acqua che passa nei pressi di via Saccaccio, la cui parziale ostruzione determina l’allagamento delle aree limitrofe.

“I fondi per la manutenzione ordinaria degli alvei regionali – chiede il dirigente provinciale Angelo Della Pietra – sono stati spesi? Quali sono gli enti preposti alla pulizia degli Alvei? Cosa è stato fatto fino ad oggi per evitare allagamenti in caso di pioggia? Inoltre: esiste una mappatura completa degli interventi di manutenzione fatta agli alvei e regni lagni della Regione Campania ad oggi”?