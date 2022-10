Il Vesuviano si tinge di rosa, festa per il Giro da Somma a Terzigno

SOMMA VESUVIANA – La soddisfazione del sindaco di Somma Salvatore Di Sarno per l’arrivo del Giro d’Italia nel Vesuviano.

“Cari concittadini è mio piacere comunicarvi che uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del ciclismo, la sesta tappa del Giro d’Italia il prossimo 11 Maggio, attraverserà la nostra città. Somma Vesuviana fa parte di un polo turistico locale, per la valorizzazione e la crescita dei territori Vesuviani, con Capofila Terzigno ed è stato appunto il Sindaco Francesco Ranieri a dare la notizia. Non possiamo farci trovare impreparati e speriamo vivamente di non deludere le aspettative di nessuno.

Saremo pronti a cogliere questa fantastica opportunità!

Un vivo Ringraziamento va al sindaco metropolitano Gaetano Manfredi per aver accolto la nostra richiesta. Il lavoro di squadra è importantissimo affinché i nostri territori crescano sempre più. Sarà un’occasione unica per vivere insieme questo eccezionale evento e per promuovere Somma Vesuviana e le sue bellezze.”