Ente Parco Nazionale del Vesuvio, premiata la web serie ispirata al Vesuvio

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Seed Media Agency trionfano agli OpenartAward 2024: Lo Special Award per la promozione della Regione Campania alla web serie “E oggi voglio parlare”

Napoli, 30 settembre 2024 – Seed Media Agency, agenzia creativa di San Giuseppe Vesuviano, ha conquistato un prestigioso riconoscimento agli OpenartAward 2024, con l’assegnazione dello Special Award della Regione Campania per la straordinaria valenza promozionale della web serie “E oggi voglio parlare”, ideata per l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Il premio, consegnato dall’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, è stato ritirato dai fondatori dell’agenzia, Raffaele Annunziata e Gianluca Annunziata.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 28 settembre presso il Teatro Acacia di Napoli, alla presenza di numerose personalità del mondo della cultura, del turismo e della comunicazione. Gli OpenartAward, noti per celebrare le eccellenze nell’ambito dell’arte, della cultura e della promozione territoriale, hanno quest’anno messo in luce uno dei progetti più innovativi di marketing territoriale realizzati nel 2024.

Il commento dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio

L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha espresso grande soddisfazione per il successo della web serie e per la collaborazione con Seed Media Agency:

“Il Vesuvio è molto più di un simbolo naturale: è un patrimonio culturale e storico di inestimabile valore per la Campania e per l’Italia. Attraverso la web serie ‘E oggi voglio parlare’, siamo riusciti a dare una voce nuova e coinvolgente al nostro vulcano, che ha catturato l’attenzione non solo dei residenti, ma anche di un pubblico internazionale. Siamo fieri di aver affidato a Seed Media Agency la realizzazione di questo progetto, che ha saputo raccontare il Vesuvio con autenticità e passione, rendendo giustizia alla sua grandezza e al suo ruolo nel nostro territorio.”

Il portavoce ha sottolineato l’importanza di progetti come questo per la promozione del Parco e la valorizzazione del suo patrimonio culturale e naturale:

“Il nostro obiettivo è far conoscere il Parco Nazionale del Vesuvio non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche per il suo valore culturale e storico. Questa web serie ci ha permesso di raggiungere questo scopo, raccontando in modo originale e poetico le storie legate al vulcano e al territorio circostante. Grazie a Seed Media Agency per aver saputo tradurre questa visione in un racconto che parla al cuore delle persone.”

“E oggi voglio parlare”: un progetto vesuviano per raccontare il Vesuvio

La web serie “E oggi voglio parlare”, al centro del riconoscimento ricevuto, è un esempio lampante di come i vesuviani sappiano raccontare il proprio territorio con passione e autenticità. Seed Media Agency ha saputo dar voce al Vesuvio, il vulcano simbolo della Campania, trasformandolo in un narratore che, attraverso rime e dialetto napoletano, svela le sue storie più affascinanti e i suoi segreti millenari.

Il progetto, commissionato dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, nasce con l’obiettivo di riscoprire il patrimonio culturale e naturalistico vesuviano, attraverso un linguaggio poetico e immersivo. In ogni episodio, il Vesuvio racconta in prima persona il suo legame con il territorio, le leggende che lo circondano e il popolo che vive alle sue pendici, offrendo una chiave di lettura unica e intima.

Le parole di Raffaele Annunziata: “Orgogliosi di raccontare la nostra terra”

Durante la premiazione, Raffaele Annunziata, co-fondatore di Seed Media Agency e direttore creativo del progetto, ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento ricevuto:

“Questo premio rappresenta una grande soddisfazione per noi. Essere riusciti a raccontare il Vesuvio, la nostra terra, con una narrazione in prima persona è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo cresciuti all’ombra di questo vulcano, e poter dare voce alle sue storie attraverso questo progetto è stato un vero e proprio tributo alla cultura vesuviana e alla capacità dei suoi abitanti di raccontare con autenticità.”

Annunziata ha anche voluto ringraziare l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per il supporto ricevuto e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della web serie:

“Siamo grati all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per la fiducia e il sostegno che ci hanno dato. Il loro impegno per la valorizzazione del territorio è stato per noi fonte di ispirazione. Un grazie speciale va al nostro team e a chi ha lavorato con passione per rendere possibile questo progetto.”

Le dichiarazioni dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio: “Un racconto che dà voce alla nostra identità”

L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, promotore e committente del progetto, ha evidenziato

l’importanza della web serie per la promozione del patrimonio culturale e naturale del Vesuvio. In una nota ufficiale, l’Ente ha dichiarato:

“La web serie ‘E oggi voglio parlare’ è per noi un progetto di fondamentale importanza, perché riesce a dare voce al Vesuvio in un modo innovativo e coinvolgente. Attraverso le storie narrate in dialetto, il nostro vulcano si racconta al mondo, portando alla luce non solo la sua bellezza naturale, ma anche la sua anima storica e culturale. Seed Media Agency ha saputo catturare l’essenza del Vesuvio e trasformarla in una narrazione accessibile a tutti, capace di emozionare e coinvolgere.”

L’Ente ha sottolineato anche l’importanza della collaborazione con realtà locali come Seed Media Agency:

“Crediamo fermamente che il nostro territorio possa essere valorizzato al meglio attraverso la collaborazione con realtà locali che, come Seed Media Agency, comprendono profondamente la cultura e la storia vesuviana. Progetti come questo sono la prova tangibile di quanto sia importante continuare a investire in iniziative che combinano creatività, innovazione e tradizione.”