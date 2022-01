Dramma a Cisterna, muore a 17 anni dopo tragico volo

Perde la vita un giovane di appena 17 anni. Si indaga sull’estremo gesto del ragazzo.

Castello di Cisterna – Questa mattina la comunità di Castello di Cisterna si è svegliata con la notizia che nessuno vorrebbe mai sentire: la morte di un 17enne. La comunità è sotto shock per il gesto estremo del giovane. La tragica vicenda si è consumata nei pressi della sua abitazione: nel complesso di edilizia popolare della 2019. Sul posto, si sono recati i carabinieri ed è stata informata l’autorità giudiziaria per decidere se effettuare l’esame autoptico. Dunque, le indagini sono in pieno svolgimento.

Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane avrebbe messo un piede in fallo cadendo da un’altezza ragguardevole dalla parte esterna della sua abitazione. Al momento l’ipotesi presa in considerazione è quella del gesto estremo.

La caduta sarebbe dunque, riconducibile a un’azione volontaria e non a un tragico incidente. Sgomenta la comunità che si interroga sulle motivazioni di quello che appare un gesto estremo e tragico.