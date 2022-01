Terremoto in giunta, Giordano lascia: le dimissioni sono ufficiali

SOMMA VESUVIANA – Terremoto nella giunta di Di Sarno. In queste ore ha rassegnato le dimissioni dall’incarico l’assessore Francesco Giordano, nominato appena lo scorso settembre. Il commercialista ha già rimesso nelle mani del sindaco la delega al Personale protocollando questa missiva.

La lettera. “Il 6 settembre del 2021 ho accettato il prestigioso incarico di assessore propostomi dal primo Cittadino. Fin da subito ho chiarito che il mio ruolo in giunta sarebbe stato da mero tecnico, non essendo legato personalmente ad alcun gruppo o partito politico. In questi mesi ho lavorato seguendo criteri di responsabilità e coscienza, collaborando con Lei, confrontandomi con Assessori, Consiglieri, e dipendenti comunali, ai quali va il mio più sincero ringraziamento per la fattiva partecipazione e la disponibilità dimostratami.

Mio malgrado, però, ho appurato che al momento gli obiettivi di questa Amministrazione sono lontani dai miei. Ho constatato, con profonda amarezza, che la concentrazione è volta a garantire solo ed esclusivamente gli equilibri politici, avvalorando così logiche partitiche molto distanti dal mio modus operandi e in totale contrasto con gli interessi della Collettività.

Pertanto non ravvedo più le condizioni di continuare con serenità questo percorso iniziato con entusiasmo; E’ stato un grande onore amministrare la mia Comunità e per questo Sig. Sindaco ringrazio Lei per l’opportunità. Ringrazio, inoltre, la Giunta Comunale alla quale auguro di proseguire al meglio gli impegni di mandato ed il Consiglio Comunale, per il percorso condiviso seppur breve.

Ai miei Cittadini dico che ho ancora tanto da dare alla Città di Somma Vesuviana.

Somma Vesuviana, 19/01/2022″