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Festa delle Lucerne 2026, il ringraziamento della Sindaca Svanera ad A.I.S.A e alle autorità

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Riceviamo e pubblichiamo

Somma Vesuviana – Si è aperta ufficialmente ieri sera, alle ore 20:30, la Festa delle Lucerne 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sommese.

In occasione dell’inaugurazione della manifestazione, la neo sindaca Silvia Svanera ha rivolto il proprio saluto ai cittadini e ai numerosi visitatori attraverso dando la comunicazione con la strumentazione radio filodiffusione. Ringraziamenti al capo Angelo Acierno, un ringraziamento all’ ARMA dei Carabinieri  con a  capo il  Maresciallo Alessandro  Calandro,  alla Safety in stretto  collaborazione con la Polizia Municipale.  Un messaggio diffuso in filodiffusione dalla Sala Operativa TLC, allestita presso il Complesso dei Padri Trinitari, centro nevralgico delle telecomunicazioni a supporto del dispositivo di Safety & Security.

Nel suo intervento, la prima cittadina ha espresso un sentito ringraziamento all’A.I.S.A.  per il lavoro svolto nell’organizzazione e nella gestione della Safety & Security dell’evento, sottolineando l’importanza del sistema di comunicazioni radio in collegamento costante con il Centro Operativo Comunale (COC).

Un’infrastruttura che consente il monitoraggio dei flussi di pubblico, il coordinamento delle squadre operative e la gestione in tempo reale di eventuali emergenze, garantendo elevati standard di sicurezza durante l’intera manifestazione.

Un ruolo centrale è affidato al Responsabile delle Telecomunicazioni (TLC), Paolo Lanzotti, che ha organizzato e coordinato l’intera rete radio operativa, realizzando un sistema di comunicazioni affidabile ed efficiente a supporto di tutte le componenti impegnate sul territorio. La Sala Operativa TLC rappresenta infatti il cuore del dispositivo di coordinamento, assicurando un collegamento continuo tra il COC e gli operatori della Safety & Security.

L’apprezzamento espresso dalla sindaca nei confronti di A.I.S.A. rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno e la professionalità di tutti i volontari e degli operatori coinvolti, il cui lavoro, insieme all’efficienza del sistema TLC coordinato da Paolo Lanzotti, contribuisce a garantire il sereno e sicuro svolgimento della Festa delle Lucerne 2026.

Safety e Security

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