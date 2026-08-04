Festa delle Lucerne, attivo il C.O.C.: ecco chi fa parte della cabina di regia per la sicurezza

Per garantire la massima sicurezza e una gestione ottimale dell’ordine pubblico durante la storica ed attesissima “Festa delle Lucerne 2026”, la Sindaca del Comune di Somma Vesuviana ha firmato l’ordinanza n. 75 del 31 luglio 2026. Il provvedimento istituisce ufficialmente il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), una misura precauzionale resa necessaria dall’enorme afflusso di cittadini e turisti previsto nel centro storico.

Sicurezza e monitoraggio continuo

L’attivazione temporanea della struttura di protezione civile è scattata dalle ore 15.00 di lunedì 3 agosto e resterà in vigore fino alle ore 02.00 di giovedì 6 agosto, coprendo l’intero arco temporale della manifestazione e le ore immediatamente successive, salvo cessate esigenze. Il C.O.C. farà capo al personale e alle autorità competenti e avrà la sua sede operativa all’interno dei locali della Scuola Primaria di San Giovanni De Matha.

I compiti della struttura

La manifestazione coinvolge in modo particolare il caratteristico Borgo Antico del Casamale e tutte le aree limitrofe, comportando una radicale modifica della circolazione veicolare e pedonale. Per questo motivo, la struttura si occuperà principalmente di: Monitorare l’evento in tempo reale per prevenire situazioni di rischio, gestire le criticità legate all’ordine pubblico, alla viabilità e all’assistenza alla popolazione. Coordinare i contatti diretti con la Prefettura, la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli e la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile. La macchina organizzativa è dunque a pieno regime per assicurare che una delle tradizioni più affascinanti del territorio si svolga nella più totale serenità e incolumità di tutti i partecipanti.

I componenti del COC sono oltre al sindaco: Coordinatore/Responsabile: Il Comandante della Polizia Locale (o il Dirigente del settore preposto alla Protezione Civile); Funzioni di Supporto Attivate: Tecnico e di pianificazione: Tecnici comunali responsabili per la viabilità e la logistica del Borgo Casamale. Volontariato: Nucleo locale di Protezione Civile per il monitoraggio e l’assistenza alla popolazione. Sanità: Personale delegato per il coordinamento del pronto soccorso e delle ambulanze fisse. Ordine pubblico e sicurezza: Rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Carabinieri e Polizia Locale) a presidio dei varchi d’accesso.

Si precisa , dunque, che nel comunicato inviatoci da A.I.S.A . Safety Security ci sono dei passaggi poco chiari rispetto al C.O.C e ai ringraziamenti. Tra l’altro la sindaca, Silvia Svanera, in un comunicato successivo, ha precisato che i ringraziamenti vanno a tutti: ” desidero ringraziare quanti hanno contribuito e contribuiranno a rendere il borgo del Casamale, accogliente, sicuro e ben organizzato. Mi riferisco all’associazione festa delle lucerne, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale, all’Aisa, alla Croce Rossa, alle associazioni di protezione civile e ai tanti graditi ospiti, a cominciare dai rappresentanti istituzionali, che sono stati presenti e che lo saranno anche nei prossimi giorni”