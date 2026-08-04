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Somma, Silvia Svanera: “La Festa delle Lucerne conferma il proprio fascino. Grazie a quanti lavorano per la sua riuscita”

Comunicato Stampa

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Riceviamo e pubblichiamo
“Il fascino del Casamale, l’atmosfera suggestiva di una tradizione senza tempo e il calore delle persone hanno reso ancora una volta la Festa delle Lucerne una esperienza indimenticabile, un appuntamento da valorizzare affinché tutti possano conoscerne le esclusive suggestioni che solo la passione di una comunità possono trasmettere”: è quanto ha dichiarato la sindaca di Somma Vesuviana, Silvia Svanera.
“Ho vissuto come sempre un momento di grande emozione misto al senso di responsabilità ed alla consapevolezza della cura che si deve ad un evento che è nel dna di tutti noi e che è caratterizzato da   una entusiasta  partecipazione di pubblico”, ha proseguito la sindaca.
“Ecco perché – ha concluso Silvia Svanera – desidero ringraziare quanti hanno contribuito e contribuiranno a rendere il
borgo del Casamale, accogliente, sicuro e ben organizzato.
Mi riferisco  all’associazione festa delle lucerne, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale, all’Aisa, alla Croce Rossa, alle  associazioni di protezione civile e ai tanti graditi ospiti, a cominciare dai rappresentanti istituzionali, che sono stati presenti e che lo saranno anche nei prossimi giorni”
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